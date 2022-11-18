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Гандбол. Бундеслига 2. Айнтрахт Хаген - Мотор (Запорожье)

«Мотор» в четвертом матче кряду уступил в Бундеслиге 2

Для подопечных Гинтараса Савукинаса это десятое поражение в чемпионате
Гандбол
01:04
«Мотор» в четвертом матче кряду уступил в Бундеслиге 2
Фото: Facebook - Motor
Действующий чемпион Украины запорожский «Мотор» проиграл в очередном матче во второй Бундеслиге.

Подопечные Гинтараса Савукинаса уступили «Айнтрахту».

Самым результативным игроком в составе запорожской команды стал правый полусредний Игорь Турченко. Он забросил 9 мячей.

В турнирной таблице «Мотор» расположился на 19-м месте. В активе украинской команды 4 очка.

Бундеслига 2

«Айнтрахт» – «Мотор» 34:31 (18:17)

Ранее мы сообщали, что «Мотор» проиграл «Констанце».
Денис Седашов
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