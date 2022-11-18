«Мотор» минимально уступил «Констанце» в Бундеслиге 2
«Мотор» в четвертом матче кряду уступил в Бундеслиге 2
Для подопечных Гинтараса Савукинаса это десятое поражение в чемпионате
01:04
Фото: Facebook - MotorДействующий чемпион Украины запорожский «Мотор» проиграл в очередном матче во второй Бундеслиге.
Подопечные Гинтараса Савукинаса уступили «Айнтрахту».
Самым результативным игроком в составе запорожской команды стал правый полусредний Игорь Турченко. Он забросил 9 мячей.
В турнирной таблице «Мотор» расположился на 19-м месте. В активе украинской команды 4 очка.
Бундеслига 2
«Айнтрахт» – «Мотор» 34:31 (18:17)
Ранее мы сообщали, что «Мотор» проиграл «Констанце».
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