Определились финалистки Кубка Украины по гандболу-2025
Матч за титул пройдет 6 июня в Ужгороде
около 3 часов назад
Фото: Галичанка
В решающем матче Кубка Украины среди женских команд сойдутся Карпаты из Ужгорода и львовская Галичанка. Поединок за титул состоится в четверг в Ужгороде на площадке спорткомплекса Карпаты-Арена.
В полуфиналах, которые прошли 5 июня, Карпаты с уверенным счетом 45:33 победили николаевский Реал, а Галичанка одолела Спартак-ШВСМ из Киева – 28:21.
Расписание матчей 6 июня:
13:00 – матч за третье место: Реал – Спартак-ШВСМ
15:00 – финал: Карпаты – Галичанка
Мотор — обладатель Кубка Украины по гандболу.
Поделиться