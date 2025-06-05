Определились финалистки Кубка Украины по гандболу-2025

Денис Седашов

В решающем матче Кубка Украины среди женских команд сойдутся Карпаты из Ужгорода и львовская Галичанка. Поединок за титул состоится в четверг в Ужгороде на площадке спорткомплекса Карпаты-Арена.

В полуфиналах, которые прошли 5 июня, Карпаты с уверенным счетом 45:33 победили николаевский Реал, а Галичанка одолела Спартак-ШВСМ из Киева – 28:21.

Расписание матчей 6 июня:

13:00 – матч за третье место: Реал – Спартак-ШВСМ

15:00 – финал: Карпаты – Галичанка

Мотор — обладатель Кубка Украины по гандболу.