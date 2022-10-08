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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Сборная Украины определилась с составом на квалификацию чемпионата Европы-2024

В стартовом матче украинцы встретятся с национальной командой Фарерских островов
Гандбол
08 октября 14:32
Сборная Украины определилась с составом на квалификацию чемпионата Европы-2024
Фото: ФГУ

Мужская сборная Украины по гандболу назвала состав на матчи отбора чемпионата Европы-2024.

В первой игре квалификации «сине-желтые» 12 октября встретятся с национальной командой Фарерских островов.

Заявка сборной Украины:

Вратари:

Геннадий Комок («Мотор»), Антон Терехов («Бая-Маре», Румыния)

Полевые игроки:

Андрей Акименко («Динамо Бухарест», Румыния), Дмитрий Артеменко («Гурник Забже», Польша) Иван Бурзак («Азоты Пулавы», Польша), Дмитрий Горига («Мотор»), Евгений Жук («Гроссвальштадт», Германия), Захар Денисов («Мотор»), Дмитрий Ильченко («Гурник Забже», Польша), Дмитрий Тютюнник («Мотор»), Тарас Миноцкий («Азоты Уния Тарнул», Польша), Игорь Турченко («Мотор»), Владислав Донцов ( «Кретей», Франция), Илья Близнюк («Мотор»), Юрий Кубатко («Мотор»), Александр Тильте («Храбры Глогув», Польша)

Список резерва:

Максим Вьюник (Погонь Щецин, Польша), Владислав Залевский (Погонь Щецин, Польша), Александр Касай (Мотор), Даниил Глушак (Заглембе Любин, Польша).

Трансляцию матча Украина – Фарерские острова смотрите на телеканале XSPORT. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Источник: handball.net.ua Олег Шумейко-младший
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сборная Украины (гандбол)

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