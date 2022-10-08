Известны участники гандбольной Суперлиги

В соревнованиях будут играть 6 клубов

Фото: ФГУ

Федерация гандбола Украины сообщила, что в следующем сезоне мужской Суперлиги будут играть шесть команд.



Коллективы будут разделены на две группы:

A:

СКА (Львов), «Карпаты-ШВСМ» (Ужгород), ЦСКА-ШВСМ (Киев)

B:

«Мотор» (Запорожье), «Донбасс» (Донецкий регион), «Одесса» (Одесса)

Команды в мужской Суперлиге будут играть по системе календаря со съездными турами. 1-й тур запланирован на 21 – 23 октября. 1-й и 3-й тур команды будут играть внутри своих групп, 2-й и 4-й тур команды будут играть с соперниками из другой группы.

Согласно турнирным таблицам групп «А» и «Б» после четырех туров запланированы матчи плей-офф: 1А – 3Б, 2А – 2Б, 3А – 1Б.

Три команды-победительницы пар плей-офф попадут в группу «А», которая в финальном туре разыграет 1-3 итоговых места чемпионата.

Три команды, проигравшие в парах плей-офф, попадут в группу «Б», которая в финальном туре разыграет 4-6 итоговых места чемпионата.

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