Бостон Брюинз показал обновленный логотип
В обновленной эмблеме добавилось больше желтого цвета
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Пресс-служба клуба Бостон Брюинз презентовала новый логотип. Видео опубликовано на официальной странице команды в YouTube.
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Брюинз — одна из старейших команд Национальной хоккейной лиги. Клуб проводит домашние матчи на арене TD Garden в Бостоне.
Также Бостон входит в так называемую Оригинальную шестерку — группу первых и самых известных команд НХЛ, в которую также входят Детройт Ред Уингз, Торонто Мейпл Лифс, Монреаль Канадиенс, Нью-Йорк Рейнджерс и Чикаго Блэкхокс.
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