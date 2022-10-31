Легенда мирового хоккея: «россиян нужно исключить из НХЛ и немедленно отправить домой»
Допоможіть ЗСУ – отримайте шанс виграти светр гравця «Давосу»!
XSPORT запускає благодійний збір коштів на потреби Збройних сил України
31 октября 17:08
Давид Барандун / Фото - XSPORT15 листопада швейцарській «Давос» у першому раунді плей-оф хокейної Ліги чемпіонів зіграє з фінською «Таппарою».
Від сьогодні (28.10) і по 15.11 включно XSPORT на своїх сторінках в Facebook та Instagram запускає благодійний збір коштів на потреби Збройних сил України.
А серед тих, хто задонатить 5 найбільших сум, ми рендомно розіграємо светр уродженця України (міста Суми), який виступає за «Давос» Давида Барандуна.
Светр – ігровий, також на ньому вас чекає автограф хокеїста.
Кошти збираємо на цю банку https://send.monobank.ua/jar/7PYjaFjCXL
Звіт про передачу зібраних коштів ми опублікуємо додатково.
Трансляцію гри «Давос» – «Таппара» буде проведено на телеканалі XSPORT.
Допомагаємо Україні разом!
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