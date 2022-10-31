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Допоможіть ЗСУ – отримайте шанс виграти светр гравця «Давосу»!

XSPORT запускає благодійний збір коштів на потреби Збройних сил України
Хоккей Лига чемпионов
31 октября 17:08
Допоможіть ЗСУ – отримайте шанс виграти светр гравця «Давосу»!
Давид Барандун / Фото - XSPORT
15 листопада швейцарській «Давос» у першому раунді плей-оф хокейної Ліги чемпіонів зіграє з фінською «Таппарою».

Від сьогодні (28.10) і по 15.11 включно XSPORT на своїх сторінках в Facebook та Instagram запускає благодійний збір коштів на потреби Збройних сил України. 

А серед тих, хто задонатить 5 найбільших сум, ми рендомно розіграємо светр уродженця України (міста Суми), який виступає за «Давос» Давида Барандуна

Светр – ігровий, також на ньому вас чекає автограф хокеїста. 



Кошти збираємо на цю банку https://send.monobank.ua/jar/7PYjaFjCXL

Звіт про передачу зібраних коштів ми опублікуємо додатково.

Трансляцію гри «Давос» – «Таппара» буде проведено на телеканалі XSPORT.

Допомагаємо Україні разом!
Владимир Кириченко
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