«Это невероятно». Маршан поделился эмоциями после триумфа с Флоридой
37-летний форвард не может описать эмоции, которые его переполняют
16 минут назад
Фото: Getty Images
37-летний форвард Флориды Брэд Маршан поделился эмоциями после завоевания второго в карьере Кубка Стэнли. Слова приводит Sportscenter.
Это невероятно. Это те эмоции, которые невозможно описать словами. Увидеть семью, людей, которые были со мной на этом пути, которые поддерживали и помогали — это что-то особенное.
Форвард также подчеркнул, что команда с самого начала плей-офф была недооценена.
Нас постоянно списывали, говорили, что мы вылетим в каждом раунде. Но мы знали, что у нас особенный коллектив. И быть частью этой команды — настоящая честь.
Хоккеисты Флориды во время празднования сломали Кубок Стэнли.