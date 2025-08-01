Favbet Foundation совместно с организацией FAST провели очередной тренинг по программе Complex — на этот раз для воспитанников хоккейного клуба «Морские волки». В занятиях приняли участие 24 юных хоккеиста, которые получили базовые знания и практические навыки по оказанию первой помощи.

Программа Complex — это интенсивный курс, направленный на подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях. В ходе тренинга участники учились сохранять спокойствие в критических обстоятельствах, оценивать ситуацию и состояние пострадавшего, правильно вызывать помощь.

Особое внимание уделили остановке критических кровотечений — с помощью прямого давления, турникетов и тампонирования. Также юные спортсмены учились определять наличие сознания, действовать в случае потери сознания, ориентироваться в алгоритмах оказания помощи до прибытия медиков.

«Мы продолжаем инвестировать в безопасность украинских спортсменов, ведь знания по первой помощи сегодня могут пригодиться и за пределами спортивных арен и площадок», — отметил Андрей Матюха, президент Favbet Foundation.

Тренинг реализован в рамках партнерства Favbet Foundation и FAST — инициативы, направленной на распространение базовых навыков первой помощи в спортивной среде.

«В спорте, как и в жизни, случаются ситуации, когда действовать нужно быстро. И мы рады, что вместе с FAST можем дать молодым спортсменам не только инструменты для побед, но и знания, которые могут спасти жизнь», — прокомментировали в Favbet Foundation.

Ранее обучение по программе Complex уже прошли сотни украинских спортсменов-олимпийцев, воспитанники Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, а также тренеры по биатлону в Чернигове.

Всего же в рамках проекта планируется охватить не менее 1800 участников — спортсменов, тренеров и работников спортивной инфраструктуры.