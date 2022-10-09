Феликс Морозов: «Надеюсь скорее вернуться в родной Харьков и снова увидеть свой город наполненным жизнью под мирным небом»

Украинский форвард обживается во Франции

Феликс Морозов

Нападающий Феликс Морозов в межсезонье перешел в клуб «Шоле», который играет во втором по значимости дивизионе чемпионата Франции.

22-летний форвард сборной Украины уже успел стать решающим фактором в игре своей новой команды в 1/32 Кубка Франции против «Бреста» (4:3 ОТ). Феликс забросил шайбу в основное время, а также принес «Шоле» победу и выход в следующий раунд в овертайме.

Видео голов Феликса Морозова в матче с «Брестом»:

«Играется отлично, здесь в клубе есть все условия для оптимального тренировочного процесса и улучшения мастерства. Этот вариант для меня нашел агент, были еще предложения поехать играть в Польшу, но мне Франция больше по душе – как по хоккею, так и для жизни. О планах пока рано загадывать, хочется показывать хорошую игру и нарабатывать личный опыт» – рассказал Феликс Морозов в комментарии XSPORT.ua.

Накануне наш нападающий отметился и в первом матче «Шоле» в чемпионате DI. Команда Морозова разгромила «Morzine-Avoriaz» (6:0).

Видео гола и двух ассистов Феликса Морозова на старте чемпионата: