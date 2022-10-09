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Феликс Морозов: «Надеюсь скорее вернуться в родной Харьков и снова увидеть свой город наполненным жизнью под мирным небом»

Украинский форвард обживается во Франции
Хоккей Украинцы в иностранных клубах
09 октября 23:51
Феликс Морозов: «Надеюсь скорее вернуться в родной Харьков и снова увидеть свой город наполненным жизнью под мирным небом»
Феликс Морозов

Нападающий Феликс Морозов в межсезонье перешел в клуб «Шоле», который играет во втором по значимости дивизионе чемпионата Франции.

22-летний форвард сборной Украины уже успел стать решающим фактором в игре своей новой команды в 1/32 Кубка Франции против «Бреста» (4:3 ОТ). Феликс забросил шайбу в основное время, а также принес «Шоле» победу и выход в следующий раунд в овертайме.

Видео голов Феликса Морозова в матче с «Брестом»:

«Играется отлично, здесь в клубе есть все условия для оптимального тренировочного процесса и улучшения мастерства. Этот вариант для меня нашел агент, были еще предложения поехать играть в Польшу, но мне Франция больше по душе – как по хоккею, так и для жизни. О планах пока рано загадывать, хочется показывать хорошую игру и нарабатывать личный опыт» – рассказал Феликс Морозов в комментарии XSPORT.ua.

Накануне наш нападающий отметился и в первом матче «Шоле» в чемпионате DI. Команда Морозова разгромила «Morzine-Avoriaz» (6:0).

Видео гола и двух ассистов Феликса Морозова на старте чемпионата:

«Очень благодарен ЗСУ за их подвиги, которые они совершают изо дня в день в борьбе за свободу каждого из нас. Думаю, что сейчас задача любого сознательного украинца верить в парней и помогать им всеми возможными способами. Мы – спортсмены, со своей стороны стараемся достойно представлять Украину на международном уровне, чтобы о нашей стране не забывали и не списывали нас со счетов. Верю в Украину, в ЗСУ и нашу победу!

Надеюсь, скорее вернуться в родной Харьков и снова увидеть свой город наполненным жизнью под мирным небом» – сказал Феликс Морозов.


Александр Сукманский
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Феликс Морозов: «Надеюсь скорее вернуться в родной Харьков и снова увидеть свой город наполненным жизнью под мирным небом»
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