Флорида - Эдмонтон: Превью 1-го матча финала Кубка Стэнли 2025
Прошлогодний триллер повторяется – но теперь все иначе
1 день назад
Финал Кубка Стэнли 2025 начинается – Флорида Пантерз и Эдмонтон Ойлерз встретятся в матче №1 в четверг на арене Rogers Place (3:00 по Киеву, трансляция: Setanta Sports). Это будет 12-й рематч в финалах Кубка Стэнли в истории НХЛ.
В прошлом году Пантерз победили Ойлерз в седьмом матче и завоевали первый титул чемпионов в клубной истории.
Это лишь второй рематч финала Кубка Стэнли за последние 40 лет – после противостояния Детройта и Питтсбурга в 2008–2009 годах.
«Мы уже знаем, как всё происходит, знаем соперника», – сказал главный тренер Эдмонтона Крис Ноблаух. – «В прошлом году было много неизвестного. Сейчас мы чувствуем себя увереннее. Но и они стали сильнее. Так что придется показать лучший хоккей, чтобы иметь шанс».
На этот раз серия стартует в Эдмонтоне, поскольку Ойлерз набрали 101 очко в регулярке – на три больше, чем Флорида. В прошлом сезоне Пантерз имели преимущество домашнего льда и выиграли первые три матча серии, но Ойлерз смогли отыграться до 3:3, однако уступили в седьмом матче.
В этом плей-офф Ойлерз имеют результат 6–1 дома, тогда как Пантерз 8–2 на выезде.
«Мы не обращаем внимания на трибуны. Просто играем в свой хоккей 60 минут», – сказал нападающий Флориды Эван Родригес. – «Это не имеет значения – какая минута или какой счет. Мы действуем одинаково».
Несмотря на статус действующего чемпиона, нападающий Мэттью Ткачук считает, что Пантерз снова андердоги:
«Да, мы снова начинаем серию на выезде. Они заслужили домашнее преимущество. Но мы уже проходили это – и надеемся, снова использует это в свою пользу».
Кадровая ситуация
В составе Флориды остались 14 игроков с прошлогоднего финала – все готовы к игре. У Эдмонтона – 16 таких игроков, 13 сыграют. Зак Хайман пропустит матч из-за вывиха запястья, Пикард будет дублёром Скиннера, а Дерек Райан – вне заявки.
Коннор Макдэвид:
«На этот раз всё воспринимается привычнее. Просто еще один день».
Статистика говорит, что победитель первого матча финала выиграет Кубок в 76,5% случаев (65 из 85), а если побеждает домашняя команда – то вероятность возрастает до 83,9%.
Анализ состояния команд
Флорида:
Начинала каждую серию на выезде.
Выиграла 5 выездных матчей подряд.
Забросила 48 и пропустила 21 шайбу на выезде в плей-офф (+27).
В первом матчепервого раунда победили Тампу 6:2, в финале Востока – Каролину 5:2.
Эдмонтон:
Макдэвид – 26 очков (6+20) в 16 матчах.
Драйзайтль – 25 очков (7+18).
Бушар – лучший защитник плей-офф: 6+11=17.
Команда имеет 11 игроков с ≥ 3 шайбами.
Форвард Кори Перри имеет 7 шайб, столько же как Драйзайтль.
Эвандер Кейн – 11 очков (5+6) в 15 матчах.
Коннор Браун – 5 голов, но под вопросом (травма/болезнь).
Интересные цифры:
Эдмонтон пропустил 14 шайб в трех первых матчах серий этого плей-офф (1–2).
Флорида забила 15 шайб в трех первых матчах серий (2–1).
Ключевой вопрос
Какой Стюарт Скиннер выйдет на лед? Тот, кто пропустил 11 шайб в двух первых матчах серий, или вратарь, который выиграл четыре последние игры с 5 пропущенными шайбами?
Прямая речь
Главный тренер Флориды Пол Морис:
«Мы стали лучше в атаке, они – в защите. Но наша основная сила – защита, а их – взрывная атака с Макдэвидом и Драйзайтлем».
Эвандер Кейн:
«Никогда не знаешь, сыграешь ли еще когда-нибудь в финале. Это особый момент – тем более для канадского клуба, ведь Кубок не был в Канаде более 30 лет».
Предполагаемые составы
Флорида:
Родригес — Баркoв — Райнхарт
Вергеґе — Беннетт — Ткачук
Луостаринен — Лунделль — Маршан
Боквист — Ношек — Гаджович
Форслинг — Экблад
Миккола — Сет Джонс
Шмидт — Куликов
Бобровский (стартер), Ванечек
Эдмонтон:
Ньюджент-Хопкинс — Макдэвид — Перри
Кейн — Драйзайтль — Капанен
Фредерик — Хенрик — Браун
Подколзин — Янмарк — Арвидссон
Экхольм — Бушар
Нерс — Кулик
Вальман — Клинберг
Скиннер (стартер), Пикард