Флорида - Эдмонтон: Превью 1-го матча финала Кубка Стэнли 2025

Александр Сукманский

Финал Кубка Стэнли 2025 начинается – Флорида Пантерз и Эдмонтон Ойлерз встретятся в матче №1 в четверг на арене Rogers Place (3:00 по Киеву, трансляция: Setanta Sports). Это будет 12-й рематч в финалах Кубка Стэнли в истории НХЛ.

В прошлом году Пантерз победили Ойлерз в седьмом матче и завоевали первый титул чемпионов в клубной истории.

Это лишь второй рематч финала Кубка Стэнли за последние 40 лет – после противостояния Детройта и Питтсбурга в 2008–2009 годах.

«Мы уже знаем, как всё происходит, знаем соперника», – сказал главный тренер Эдмонтона Крис Ноблаух. – «В прошлом году было много неизвестного. Сейчас мы чувствуем себя увереннее. Но и они стали сильнее. Так что придется показать лучший хоккей, чтобы иметь шанс».

На этот раз серия стартует в Эдмонтоне, поскольку Ойлерз набрали 101 очко в регулярке – на три больше, чем Флорида. В прошлом сезоне Пантерз имели преимущество домашнего льда и выиграли первые три матча серии, но Ойлерз смогли отыграться до 3:3, однако уступили в седьмом матче.

В этом плей-офф Ойлерз имеют результат 6–1 дома, тогда как Пантерз 8–2 на выезде.

«Мы не обращаем внимания на трибуны. Просто играем в свой хоккей 60 минут», – сказал нападающий Флориды Эван Родригес. – «Это не имеет значения – какая минута или какой счет. Мы действуем одинаково».

Несмотря на статус действующего чемпиона, нападающий Мэттью Ткачук считает, что Пантерз снова андердоги:

«Да, мы снова начинаем серию на выезде. Они заслужили домашнее преимущество. Но мы уже проходили это – и надеемся, снова использует это в свою пользу».

Кадровая ситуация

В составе Флориды остались 14 игроков с прошлогоднего финала – все готовы к игре. У Эдмонтона – 16 таких игроков, 13 сыграют. Зак Хайман пропустит матч из-за вывиха запястья, Пикард будет дублёром Скиннера, а Дерек Райан – вне заявки.

Коннор Макдэвид:

«На этот раз всё воспринимается привычнее. Просто еще один день».

Статистика говорит, что победитель первого матча финала выиграет Кубок в 76,5% случаев (65 из 85), а если побеждает домашняя команда – то вероятность возрастает до 83,9%.

Анализ состояния команд

Флорида:

Начинала каждую серию на выезде.

Выиграла 5 выездных матчей подряд.

Забросила 48 и пропустила 21 шайбу на выезде в плей-офф (+27).

В первом матчепервого раунда победили Тампу 6:2, в финале Востока – Каролину 5:2.

Эдмонтон:

Макдэвид – 26 очков (6+20) в 16 матчах.

Драйзайтль – 25 очков (7+18).

Бушар – лучший защитник плей-офф: 6+11=17.

Команда имеет 11 игроков с ≥ 3 шайбами.

Форвард Кори Перри имеет 7 шайб, столько же как Драйзайтль.

Эвандер Кейн – 11 очков (5+6) в 15 матчах.

Коннор Браун – 5 голов, но под вопросом (травма/болезнь).

Интересные цифры:

Эдмонтон пропустил 14 шайб в трех первых матчах серий этого плей-офф (1–2).

Флорида забила 15 шайб в трех первых матчах серий (2–1).

Ключевой вопрос

Какой Стюарт Скиннер выйдет на лед? Тот, кто пропустил 11 шайб в двух первых матчах серий, или вратарь, который выиграл четыре последние игры с 5 пропущенными шайбами?

Прямая речь

Главный тренер Флориды Пол Морис:

«Мы стали лучше в атаке, они – в защите. Но наша основная сила – защита, а их – взрывная атака с Макдэвидом и Драйзайтлем».

Эвандер Кейн:

«Никогда не знаешь, сыграешь ли еще когда-нибудь в финале. Это особый момент – тем более для канадского клуба, ведь Кубок не был в Канаде более 30 лет».

Предполагаемые составы

Флорида:

Родригес — Баркoв — Райнхарт

Вергеґе — Беннетт — Ткачук

Луостаринен — Лунделль — Маршан

Боквист — Ношек — Гаджович

Форслинг — Экблад

Миккола — Сет Джонс

Шмидт — Куликов

Бобровский (стартер), Ванечек

Эдмонтон: