Флорида обыгрывает Эдмонтон в третьем матче финала Кубка Стэнли

Пантеры вышли вперед в серии

около 4 часов назад

Флорида Пантерс
Фото: Флорида Пантерз
Олег Гончар

Олег Гончар

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли-2025 Флорида Пантерз разгромила Эдмонтон Ойлерз со счетом 6:1, завоевав преимущество 2:1 в серии.

Первый период завершился с преимуществом Пантерз 2:0 благодаря шайбам Брэда Маршанда и Картера Верхеги.

Во втором периоде Кори Перри сократил отставание, но Флорида быстро ответила тремя голами от Самуэля Райнхарта, Самуэля Беннета и Аарона Экблада. Окончательный счет установил Эван Родригес на 56-й минуте.

Следующий матч запланирован на 12 июня.

Кубок Стэнли. Финал

Флорида — Эдмонтон — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) Счет в серии: 2-1

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