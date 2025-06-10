Флорида обыгрывает Эдмонтон в третьем матче финала Кубка Стэнли
Пантеры вышли вперед в серии
около 4 часов назад
Фото: Флорида Пантерз
В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли-2025 Флорида Пантерз разгромила Эдмонтон Ойлерз со счетом 6:1, завоевав преимущество 2:1 в серии.
Первый период завершился с преимуществом Пантерз 2:0 благодаря шайбам Брэда Маршанда и Картера Верхеги.
Во втором периоде Кори Перри сократил отставание, но Флорида быстро ответила тремя голами от Самуэля Райнхарта, Самуэля Беннета и Аарона Экблада. Окончательный счет установил Эван Родригес на 56-й минуте.
Следующий матч запланирован на 12 июня.
Кубок Стэнли. Финал
Флорида — Эдмонтон — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) Счет в серии: 2-1