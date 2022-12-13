«Питтсбург» выиграл шестой матч подряд, «Эдмонтон» уступил «Миннесоте»
Форвард «Калгари» силовым приемом отправил в глубокий нокаут соперника
Коул Кофилд не смог продолжить матч
Фото: TwitterВ регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль» принимала «Калгари». Встреча завершилась победой хозяев 2:1 ПБ.
В начале второго периода форвард «Калгари» Тревор Льюис силовым приемом отправил в «нокаут» нападающего «Канадиенс» Коула Кофилда.
Отметим, что после Кофилд вынужден был досрочно завершить матч.
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