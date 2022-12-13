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Форвард «Калгари» силовым приемом отправил в глубокий нокаут соперника

Коул Кофилд не смог продолжить матч
Хоккей НХЛ
13 декабря 16:36
Форвард «Калгари» силовым приемом отправил в глубокий нокаут соперника
Фото: Twitter
В регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль» принимала «Калгари». Встреча завершилась победой хозяев 2:1 ПБ.

В начале второго периода форвард «Калгари» Тревор Льюис силовым приемом отправил в «нокаут» нападающего «Канадиенс» Коула Кофилда

Отметим, что после Кофилд вынужден был досрочно завершить матч.


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Денис Седашов
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