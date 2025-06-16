Олег Гончар

Сборная Франции официально утверждена в качестве участника хоккейного турнира Зимних Олимпийских игр 2026 года вместо команды России, которая отстранена из-за развязанной войны в Украине. Об этом сообщили на сайте Федерации хоккея Франции.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подтвердил, что Россия не примет участие в Олимпиаде-2026 из-за санкций, введенных в 2022 году. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что это решение соответствует его рекомендациям от марта 2023 года, которые запрещают российским командам выступать в составе команды, разрешая только отдельным атлетам соревноваться в нейтральном статусе.

Франция заменит Россию в группе A мужского турнира, где сыграет с Канадой, Швейцарией и Чехией, а также в группе B женского турнира вместе с Германией, Швецией, Японией и Италией.

Зимние Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Мужской хоккейный турнир будет включать 12 команд и станет первым с 2014 года, где будут выступать игроки НХЛ.