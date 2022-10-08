Тардиф: «У IIHF нет агрессии к россии и беларуси»
IIHF призвали приостановить деятельность Федерации хоккея Канады
В WAIPU написали письмо
08 октября 22:28
Федерация хоккея Канады / Фото: sportsnetСевероамериканское отделение Всемирной ассоциации союза хоккеистов (WAIPU) призвало Международную хоккейную федерацию остановить деятельность Федерации хоккея Канады в связи с тем, что канадцы нарушают устав IIHF. Цитирует Globalnews.ca.
Президент североамериканского отделения Всемирной ассоциации союза хоккеистов Сандру Слейтер в письме, которое было отправлено WAIPU в IIHF заявил.
Учитывая многочисленные сексуальные домогательства на протяжении десятилетий и предполагаемые незаконные присвоения средств из канадских трастовых фондов, IIHF необходимо принять меры. Мы призываем IIHF принять меры в соответствии с уставом. Федерация хоккея Канады опозорила хоккей не только в Канаде, но и во всем мире.
Ранее президент IIHF Люк Тардиф заявил, что у Международной хоккейной федерации нет ненависти к россии и беларуси.
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