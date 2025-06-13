Олег Гончар

Коннор Хеллебак, вратарь Виннипег Джетс, стал обладателем двух престижных наград НХЛ по итогам регулярного чемпионата 2024/25 – Hart Trophy (MVP лиги) и Vezina Trophy (лучший вратарь).

Вклад Хеллебака помог Виннипегу занять первое место в Западной конференции и завоевать Presidents’ Trophy за лучший результат в регулярном сезоне.

Хеллебак лидировал в лиге по количеству побед (47), сухих матчей (8) и средней количеству пропущенных шайб (2.00), а также занял второе место по проценту отраженных бросков.

Этот триумф сделал американца восьмым вратарем в истории НХЛ, который одновременно получил награды MVP и лучшего вратаря за один сезон, присоединившись к легендам, таким как Жак Плант, Доминик Гашек, Жозе Теодор и Кэри Прайс.