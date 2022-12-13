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ХЛЧ. «Таппара» – «Регле», «Цуг» – «Маунтфилд». Видео трансляция
Следите за четвертьфинальными матчами на телеканале XSPORT и XSPORT+
13 декабря 15:15
«Регле» / Фото: TwitterСегодня, 13 декабря, состоятся вторые матчи 1/4 финала хоккейной Лиги чемпионов, в которых встретятся «Таппара» – «Регле» и «Цуг» – «Маунтфилд».
Напомним, что в первой игре действующий победитель Лиги чемпионов «Регле» обыграл «Таппару» 3:2, а «Цуг» и «Маунтфилд» сыграли вничью 2:2.
За прямой трансляцией матча «Таппара» – «Регле» следите на телеканале XSPORT. Начало в 18:30.
А противостояние «Цуг» – «Маунтфилд» покажет телеканал XSPORT+. Начало игры в 20:40.
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