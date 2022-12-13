Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Женщины. Добродий-Медуниверситет-ШВСМ - Прометей

ХЛЧ. «Таппара» – «Регле», «Цуг» – «Маунтфилд». Видео трансляция

Следите за четвертьфинальными матчами на телеканале XSPORT и XSPORT+
Телепрограмма XSPORT Хоккей Лига чемпионов
13 декабря 15:15
ХЛЧ. «Таппара» – «Регле», «Цуг» – «Маунтфилд». Видео трансляция
«Регле» / Фото: Twitter
Сегодня, 13 декабря, состоятся вторые матчи 1/4 финала хоккейной Лиги чемпионов, в которых встретятся «Таппара» – «Регле» и «Цуг» – «Маунтфилд».

Напомним, что в первой игре действующий победитель Лиги чемпионов «Регле» обыграл «Таппару» 3:2, а «Цуг» и «Маунтфилд» сыграли вничью 2:2.

За прямой трансляцией матча «Таппара» – «Регле» следите на телеканале XSPORT. Начало в 18:30.

А противостояние «Цуг» – «Маунтфилд» покажет телеканал XSPORT+. Начало игры в 20:40.

Денис Седашов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рёгле Таппара телеканал XSPORT Маунтфилд Цуг

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Определились полуфиналисты Лиги чемпионов – обладатель титула сложил полномочия
Определились полуфиналисты Лиги чемпионов – обладатель титула сложил полномочия
Хоккей Лига чемпионов
14 декабря 12:07
Польская ПлюсЛига. «Барком-Кажаны» – «Сталь Ныса». Видео трансляция
Польская ПлюсЛига. «Барком-Кажаны» – «Сталь Ныса». Видео трансляция
Волейбол
13 декабря 16:01
ХЛЧ. «Шеллефтео» – «Цюрих». Видео трансляция
ХЛЧ. «Шеллефтео» – «Цюрих». Видео трансляция
Хоккей Лига чемпионов
16 ноября 18:44
Суперлига. «Политехника-Галичина» – «Говерла». Видео трансляция
Суперлига. «Политехника-Галичина» – «Говерла». Видео трансляция
Баскетбол
16 ноября 13:36

Новости: Хоккей

«Калгари» в серии буллитов дожал «Ванкувер», «Миннесота» разгромила «Детройт»
«Калгари» в серии буллитов дожал «Ванкувер», «Миннесота» разгромила «Детройт»
НХЛ
09:43
Сборная Украины U20 за 32 секунды до сирены вырвала победу у Эстонии на МЧМ
Сборная Украины U20 за 32 секунды до сирены вырвала победу у Эстонии на МЧМ
Сборная Украины
00:16
Определились полуфиналисты Лиги чемпионов – обладатель титула сложил полномочия
Определились полуфиналисты Лиги чемпионов – обладатель титула сложил полномочия
Лига чемпионов
14 декабря 12:07
«Вегас» в матче с 11 голами обыграл «Виннипег», «Эдмонтон» выиграл у «Нэшвилла»
«Вегас» в матче с 11 голами обыграл «Виннипег», «Эдмонтон» выиграл у «Нэшвилла»
НХЛ
14 декабря 09:25
Форвард «Калгари» силовым приемом отправил в глубокий нокаут соперника
Форвард «Калгари» силовым приемом отправил в глубокий нокаут соперника
НХЛ
13 декабря 16:36
ХЛЧ. «Таппара» – «Регле», «Цуг» – «Маунтфилд». Видео трансляция
ХЛЧ. «Таппара» – «Регле», «Цуг» – «Маунтфилд». Видео трансляция
Лига чемпионов
13 декабря 15:15
«Питтсбург» выиграл шестой матч подряд, «Эдмонтон» уступил «Миннесоте»
«Питтсбург» выиграл шестой матч подряд, «Эдмонтон» уступил «Миннесоте»
НХЛ
13 декабря 07:20
Сборная Украины U-20 одержала вторую победу кряду на МЧМ в дивизионе 1B
Сборная Украины U-20 одержала вторую победу кряду на МЧМ в дивизионе 1B
Сборная Украины
12 декабря 22:11
«Бостон» выиграл у «Вегаса», «Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес»
«Бостон» выиграл у «Вегаса», «Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес»
НХЛ
12 декабря 07:49
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости