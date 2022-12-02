НХЛ не сможет провести Кубок мира в феврале 2024 года
«Колорадо» забросил 6 шайб в ворота «Баффало», «Даллас» всухую уничтожил «Анахайм»
«Монреаль» минимально обыграл «Калгари»
«Баффало» – «Колорадо» / Фото - nbc11news.comНХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Вегас» 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)
«Филадельфия» – «Тампа-Бэй» 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
«Нью-Джерси» – «Нэшвилл» 3:4 (0:2, 3:0, 0:1, 0:1)
«Баффало» – «Колорадо» 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)
«Сент-Луис» – «Каролина» 4:6 (1:0, 2:3, 1:3)
«Миннесота» – «Эдмонтон» 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)
«Даллас» – «Анахайм» 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
«Калгари» – «Монреаль» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
«Ванкувер» – «Флорида» 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
«Сиэтл» – «Вашингтон» 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
«Лос-Анджелес» – «Аризона» 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)