Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

«Колорадо» забросил 6 шайб в ворота «Баффало», «Даллас» всухую уничтожил «Анахайм»

«Монреаль» минимально обыграл «Калгари»
Хоккей НХЛ
02 декабря 09:04
«Колорадо» забросил 6 шайб в ворота «Баффало», «Даллас» всухую уничтожил «Анахайм»
«Баффало» – «Колорадо» / Фото - nbc11news.com
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Вегас» 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

«Филадельфия» – «Тампа-Бэй» 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

«Нью-Джерси» – «Нэшвилл» 3:4 (0:2, 3:0, 0:1, 0:1)

«Баффало» – «Колорадо» 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)




«Сент-Луис» – «Каролина» 4:6 (1:0, 2:3, 1:3)

«Миннесота» – «Эдмонтон» 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

«Даллас» – «Анахайм» 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)




«Калгари» – «Монреаль» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)



«Ванкувер» – «Флорида» 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

«Сиэтл» – «Вашингтон» 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

«Лос-Анджелес» – «Аризона» 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Регулярный чемпионат (НХЛ) Результаты (НХЛ)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Нэшвилл» разгромил «Айлендерс», «Рейнджерс» минимально проиграли «Оттаве»
«Нэшвилл» разгромил «Айлендерс», «Рейнджерс» минимально проиграли «Оттаве»
Хоккей НХЛ
07:41
«Эдмонтон» обыграл «Чикаго», «Оттава» уступила «Рейнджерс»
«Эдмонтон» обыграл «Чикаго», «Оттава» уступила «Рейнджерс»
Хоккей НХЛ
01 декабря 09:45
«Бостон» обыграл «Тампу», «Питтсбург» уступил «Каролине»
«Бостон» обыграл «Тампу», «Питтсбург» уступил «Каролине»
Хоккей НХЛ
30 ноября 08:34
«Тампа» и «Баффало» на двоих забросили 11 шайб, «Рейнджерс не смогли выиграть у «Нью-Джерси»
«Тампа» и «Баффало» на двоих забросили 11 шайб, «Рейнджерс не смогли выиграть у «Нью-Джерси»
Хоккей НХЛ
29 ноября 08:23
«Виннипег» разгромил «Чикаго», «Сиэтл» отыгрался с 2:4 в матче с «Анахаймом»
«Виннипег» разгромил «Чикаго», «Сиэтл» отыгрался с 2:4 в матче с «Анахаймом»
Хоккей НХЛ
28 ноября 09:20
«Эдмонтон» выиграл у «Рейнджерс», проигрывая перед 3-м периодом 0:3, «Торонто» победил «Питтсбург»
«Эдмонтон» выиграл у «Рейнджерс», проигрывая перед 3-м периодом 0:3, «Торонто» победил «Питтсбург»
Хоккей НХЛ
27 ноября 08:57

Новости: Хоккей

«Нэшвилл» разгромил «Айлендерс», «Рейнджерс» минимально проиграли «Оттаве»
«Нэшвилл» разгромил «Айлендерс», «Рейнджерс» минимально проиграли «Оттаве»
НХЛ
07:41
«Колорадо» забросил 6 шайб в ворота «Баффало», «Даллас» всухую уничтожил «Анахайм»
«Колорадо» забросил 6 шайб в ворота «Баффало», «Даллас» всухую уничтожил «Анахайм»
НХЛ
02 декабря 09:04
Защитник «Питтсбурга» перенес уже не первый инсульт за карьеру
Защитник «Питтсбурга» перенес уже не первый инсульт за карьеру
НХЛ
01 декабря 13:35
«Эдмонтон» обыграл «Чикаго», «Оттава» уступила «Рейнджерс»
«Эдмонтон» обыграл «Чикаго», «Оттава» уступила «Рейнджерс»
НХЛ
01 декабря 09:45
«Бостон» обыграл «Тампу», «Питтсбург» уступил «Каролине»
«Бостон» обыграл «Тампу», «Питтсбург» уступил «Каролине»
НХЛ
30 ноября 08:34
Нечеловеческая жестокость! Хоккеист коньком избил соперника
Нечеловеческая жестокость! Хоккеист коньком избил соперника
Хоккей в мире
29 ноября 16:46
«Тампа» и «Баффало» на двоих забросили 11 шайб, «Рейнджерс не смогли выиграть у «Нью-Джерси»
«Тампа» и «Баффало» на двоих забросили 11 шайб, «Рейнджерс не смогли выиграть у «Нью-Джерси»
НХЛ
29 ноября 08:23
«Виннипег» разгромил «Чикаго», «Сиэтл» отыгрался с 2:4 в матче с «Анахаймом»
«Виннипег» разгромил «Чикаго», «Сиэтл» отыгрался с 2:4 в матче с «Анахаймом»
НХЛ
28 ноября 09:20
«Эдмонтон» выиграл у «Рейнджерс», проигрывая перед 3-м периодом 0:3, «Торонто» победил «Питтсбург»
«Эдмонтон» выиграл у «Рейнджерс», проигрывая перед 3-м периодом 0:3, «Торонто» победил «Питтсбург»
НХЛ
27 ноября 08:57
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Все новости