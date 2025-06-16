Олег Гончар

Сборная Канады объявила первых шесть игроков, которые вошли в предварительную заявку на хоккейный турнир Зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Список включает:

Защитник : Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»)

Нападающие: Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сэм Райнхарт («Флорида Пантерз»)

Эти игроки, среди которых двукратный олимпийский чемпион Кросби (2010, 2014), являются звездами НХЛ. Для Маккиннона, Макдэвида, Макара, Пойнта и Райнхарта Олимпиада-2026 станет дебютной, так как НХЛ возвращается на Игры впервые с 2014 года. Окончательный состав из 25 игроков будет объявлен в начале 2026 года.

Канада выступит в группе A вместе с США, Чехией и Францией, которая заменила Россию из-за её отстранения.