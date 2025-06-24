Денис Седашев

В Днепре в результате ракетного удара 24 июня 2025 года была повреждена Ледовая арена — современный многофункциональный спортивный комплекс. Об этом сообщила украинская фигуристка София Голиченко в своем Instagram.

Спортсменка опубликовала фото, на которых видно последствия удара: в арене выбиты окна, серьезно повреждены крыша и потолок.

Спортивный комплекс в Днепре открыли в 2012 году, а его строительство обошлось в 43,9 миллиона гривен.

Российские войска нанесли удар по Днепру с помощью баллистических ракет. По предварительным данным, в результате атаки погибло 15 человек, еще более 170 получили ранения.