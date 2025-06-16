«Мы действительно с нетерпением ждали этого решения». Франция подтвердила участие в Олимпиаде-2026
Французская команда заменит в сетке соревнований сборную России
36 минут назад
Глава Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо прокомментировал официальное подтверждение участия национальной команды в зимних Олимпийских играх 2026 года, где французы заменят сборную России. Слова приводит пресс-служба Федерации хоккея Франции.
Мы действительно с нетерпением ждали этого решения. Очень рады за наших игроков и тренерский штаб, которые упорно работали и наконец смогут воплотить свою мечту в жизнь.
Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не будет участвовать в Олимпиаде, а её место достанется команде Франции.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.