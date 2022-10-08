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«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» в Европе открыли новый сезон НХЛ
«Предаторз» выиграли матч в Праге
Фото: Getty Images
В Праге на O2 Arena прошел первый матч НХЛ сезона-2022/23. В стартовом матче нового чемпионата «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Сан-Хосе Шаркс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» – «Сан-Хосе» 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Шервуд (Макдона, Экхольм), 2
1:1 Гертл (Канин, Майер), 9
2:1 Толванен (Глэсс, Смит), 22
3:1 Нидеррайтер (Шервуд, Фаббро), 36
4:1 Дюшен (Форсберг, Гранлунд), 60
Вратари: Сарос – Раймер.
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