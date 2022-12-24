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НХЛ. «Каролина» и «Филадельфия» забросили 11 шайб на двоих. «Айлендерс» разгромили «Флориду»

Результаты всех матчей дня
Хоккей НХЛ
08:55
НХЛ. «Каролина» и «Филадельфия» забросили 11 шайб на двоих. «Айлендерс» разгромили «Флориду»

НХЛ. Регулярный чемпионат:

Каролина – Филадельфия – 6:5 (3:1, 3:1, 0:3)

1:0 – 4 Фаст (Дж.Стаал, Мартинук)

1:1 – 12 Сэнхайм (Деанджело, Фрост)

2:1 – 15 Ноусен (Свечников, Нечас)

3:1 – 20 Фаст (Дж.Стаал, Мартинук)

3:2 – 22 Деанджело (Фараби)

4:2 – 26 Свечников (Штястны, Нечас)

5:2 – 29 Мартинук (Дж.Стаал, Пеши)

6:2 – 38 Котканиеми (Пеши, Терявяйнен)

6:3 – 47 Силер (Кэйтс, Ристолайнен)

6:4 – 48 Лоутон (Конекны)

6:5 – 53 Конекны (Йорк, Лоутон)

Вратари: Раанта – Эрссон, Харт.

Нью-Джерси – Бостон – 3:4 (1:0, 0:4, 2:0)

1:0 – 17 Хьюз (Хишир, Хэмилтон)

1:1 – 24 Бержерон (Дебраск)

1:2 – 25 Пастрняк (Заха, Крейчи)

1:3 – 30 Пастрняк (Клифтон, Крейчи)

1:4 – 38 Дебраск (Маршанд)

2:4 – 52 Татар (Смит, Хишир)

3:4 – 54 Шарангович (Татар, Хэмилтон)

Вратари: Блэквуд, Ванечек – Улльмарк.

Вашингтон – Виннипег – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 – 19 Овечкин (Шири, Строум)

2:0 – 33 Милано (Овечкин, Шири)

3:0 – 44 Дауд (Густафссон, Хэтэуэй)

3:1 – 51 Стенлунд (Йонссон Фьяллби, Кульман)

4:1 – 60 Овечкин (Кузнецов)

Вратари: Линдгрен – Риттих.

Айлендерс – Флорида – 5:1 (0:1, 2:0, 3:0)

0:1 – 9 Ткачак (Монтур)

1:1 – 26 Бовилье (Нелсон, Добсон)

2:1 – 40 Пулок (Пажо)

3:1 – 48 Аату Рятю (Бовилье, Ли)

4:1 – 49 Паризе (Романов)

5:1 – 56 Бовилье (Ли)

Вратари: Сорокин – Бобровский.

Нэшвилл – Колорадо – 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

1:0 – 13 Джохансен (Йоси, Новак)

2:0 – 27 Дюшен (Нидеррайтер, Глэсс)

2:1 – 33 Рантанен (О'Коннор)

2:2 – 56 Комфер (Рантанен, Лехконен)

2:3 – 65 Жирар (Родригес)

Вратари: Сарос – Георгиев.

Даллас – Монреаль – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

0:1 – 5 Эванс (Харрис, Пеццетта)

0:2 – 23 Пеццетта (Зекай)

1:2 – 36 Хинтц (Бенн, Робертсон)

2:2 – 43 Хинтц (Павелски, Робертсон)

3:2 – 56 Джонстон (Сутер)

4:2 – 60 Кивиранта

Вратари: Эттинджер – Аллен.

Чикаго – Коламбус – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

1:0 – 14 Кэйн (Тэйвс)

2:0 – 17 Доми (Джонсон, Кэйн)

3:0 – 23 Атанасиу (Митчелл, Лафферти)

4:0 – 24 Рэддиш (Курашев, Тэйвс)

4:1 – 34 Марченко (Рословик, Бьорк)

4:2 – 44 Бьорк (Рословик, Нюквист)

5:2 – 53 Тэйвс (Доми, Кэйн)

Вратари: Стэлок – Корписало, Тарасов.

Эдмонтон – Ванкувер – 2:5 (2:0, 0:2, 0:3)

1:0 – 10 Райан (Фогеле)

2:0 – 20 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман)

2:1 – 22 Миллер (Экман-Ларссон, Гарланд)

2:2 – 39 Миллер (Хорват, Петтерссон)

2:3 – 53 Хорват (Гарланд, Майерс)

2:4 – 58 Михеев (Хорват)

2:5 – 60 Хорват (Майерс, Петтерссон)

Вратари: Скиннер – Делиа.

Аризона – Лос-Анджелес – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, булл. - 1:0)

1:0 – 10 Шмалц (Гостисбеер, Келлер)

1:1 – 32 Иафалло (Дано, Дурзи)

Вратари: Веймелка – Дж. Куик.

Вегас – Сент-Луис – 5:4 (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, булл. - 2:1)

1:0 – 6 Пьетранжело (Амадио, Стивенсон)

1:1 – 22 Бучневич (Тарасенко, Томас)

2:1 – 25 Стоун (Стивенсон, Амадио)

2:2 – 27 Тарасенко (Крюг, Бучневич)

2:3 – 29 Фолк (Крюг, Тарасенко)

3:3 – 39 Амадио (Стивенсон, Стоун)

3:4 – 51 Аччари (Шенн, Саад)

4:4 – 59 Стивенсон (Карлссон, Пьетранжело)

Вратари: Томпсон – Биннингтон.

Анахайм – Калгари – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

0:1 – 5 Стоун (Задоров, Ружичка)

1:1 – 17 Мактавиш (Терри, Фаулер)

1:2 – 23 Ричи

2:2 – 44 Сильверберг (Строум, Ватрано)

2:3 – 63 Андерссон (Юбердо, Тоффоли)

Вратари: Достал – Маркстрем.

Андрей Усмонов
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