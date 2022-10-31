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«Нью-Джерси» разгромил «Коламбус», «Миннесота» в серии буллитов одолела «Чикаго»

«Аризона» минимально уступила «Рейнджерс»
Хоккей НХЛ
31 октября 07:41
«Нью-Джерси» разгромил «Коламбус», «Миннесота» в серии буллитов одолела «Чикаго»
«Нью-Джерси» – «Коламбус» / Фото - NHL
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси» – «Коламбус» 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)




«Чикаго» – «Миннесота» 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, по буллитам – 0:1)




«Вегас» – «Виннипег» 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)




«Аризона» – «Рейнджерс» 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)




«Анахайм» – «Торонто» 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 1:0)


Владимир Кириченко
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Регулярный чемпионат (НХЛ) Результаты (НХЛ)

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