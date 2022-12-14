ХЛЧ. «Таппара» – «Регле», «Цуг» – «Маунтфилд». Видео трансляция
Определились полуфиналисты Лиги чемпионов – обладатель титула сложил полномочия
«Регле» проиграл «Таппаре»
14 декабря 12:07
Фото: twitter.com/frolunda_hc
В хоккейной Лиге чемпионов завершились матчи стадии 1/4 финала турнира.
Лига чемпионов. Четвертьфинал
Первый матч
«Регле» – «Таппара» 3:2
«Шеллефтео» – «Фрелунда» 1:0
«Лулео» – «Юкурит» 5:1
«Маунтфилд» – «Цуг» 2:2
Ответная встреча
«Таппара» – «Регле» 5:1
«Юкурит» – «Лулео» 1:3
«Фрелунда» – «Шелефтео» 4:2 Б
«Цуг» – «Маунтфилд» 2:1 ОТ
Полуфинальные пары
«Цуг» – «Таппара»
«Лулео» – «Фрелунда»
Полуфинальные матчи пройдут 10-11 и 17-18 января. Напомним, что игры в прямом эфире транслируются по телеканалах XSPORT и XSPORT+.
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