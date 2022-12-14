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Определились полуфиналисты Лиги чемпионов – обладатель титула сложил полномочия

«Регле» проиграл «Таппаре»
Хоккей Лига чемпионов
14 декабря 12:07
Определились полуфиналисты Лиги чемпионов – обладатель титула сложил полномочия
Фото: twitter.com/frolunda_hc

В хоккейной Лиге чемпионов завершились матчи стадии 1/4 финала турнира.

Лига чемпионов. Четвертьфинал

Первый матч

«Регле» – «Таппара» 3:2

«Шеллефтео» – «Фрелунда» 1:0

«Лулео» – «Юкурит» 5:1

«Маунтфилд» – «Цуг» 2:2

Ответная встреча

«Таппара» – «Регле» 5:1

«Юкурит» – «Лулео» 1:3

«Фрелунда» – «Шелефтео» 4:2 Б

«Цуг» – «Маунтфилд» 2:1 ОТ

Полуфинальные пары

«Цуг» – «Таппара»

«Лулео» – «Фрелунда»

Полуфинальные матчи пройдут 10-11 и 17-18 января. Напомним, что игры в прямом эфире транслируются по телеканалах XSPORT и XSPORT+.

Олег Шумейко-младший
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Таппара Фрелунда

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