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«Питтсбург» выиграл шестой матч подряд, «Эдмонтон» уступил «Миннесоте»

«Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси», «Анахайм» никак не ответил на три шайбы «Оттавы»
Хоккей НХЛ
13 декабря 07:20
«Питтсбург» выиграл шестой матч подряд, «Эдмонтон» уступил «Миннесоте»

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Даллас» 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

 

«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

 

«Монреаль» – «Калгари» 2:1 ПБ (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

 

«Оттава» – «Анахайм» 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

 

«Сент-Луис» – «Нэшвилл» 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

 

«Миннесота» – «Эдмонтон» 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)


Карен Агабекян
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Результаты (НХЛ) Регулярный чемпионат (НХЛ)

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