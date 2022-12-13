НХЛ не сможет провести Кубок мира в феврале 2024 года
«Питтсбург» выиграл шестой матч подряд, «Эдмонтон» уступил «Миннесоте»
«Рейнджерс» обыграл «Нью-Джерси», «Анахайм» никак не ответил на три шайбы «Оттавы»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Даллас» 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)
«Монреаль» – «Калгари» 2:1 ПБ (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
«Оттава» – «Анахайм» 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
«Сент-Луис» – «Нэшвилл» 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
«Миннесота» – «Эдмонтон» 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)