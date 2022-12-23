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«Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту», а «Ванкувер» в серии буллитов переиграл «Сиэтл»

«Калгари» уступил «Лос-Анджелесу»
Хоккей НХЛ
23 декабря 10:01
«Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту», а «Ванкувер» в серии буллитов переиграл «Сиэтл»
Фото: Twitter
За океаном состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Торонто» – «Филадельфия» 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)


«Питтсбург» – «Каролина» 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)


«Оттава» – «Вашингтон» 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)


«Рейнджерс» – «Айлендерс» 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)


«Ванкувер» – «Сиэтл» 6:5 ПБ (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 2:1)


«Лос-Анджелес»  «Калгари» ОТ 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)


«Сан-Хосе» – «Миннесота» 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

«Бостон»  «Виннипег» 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Денис Седашов
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Теги

Торонто Мейпл Лифс Калгари Флэймс Питтсбург Пингвинс Лос-Анджелес Кингс

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