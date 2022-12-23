«Даллас» переиграл «Тампу-Бэй» в матче с одиннадцатью шайбами, «Колорадо» в овертайме дожал «Монреаль»
«Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту», а «Ванкувер» в серии буллитов переиграл «Сиэтл»
«Калгари» уступил «Лос-Анджелесу»
Фото: TwitterЗа океаном состоялся очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Торонто» – «Филадельфия» 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)
«Питтсбург» – «Каролина» 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
«Оттава» – «Вашингтон» 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
«Рейнджерс» – «Айлендерс» 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
«Ванкувер» – «Сиэтл» 6:5 ПБ (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, 2:1)
«Лос-Анджелес» – «Калгари» ОТ 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)
«Сан-Хосе» – «Миннесота» 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
«Бостон» – «Виннипег» 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)