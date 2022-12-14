Сборная Украины U20 за 32 секунды до сирены вырвала победу у Эстонии на МЧМ

Победную шайбу забросил Даниил Царьковский

Фото: ФХУ

Сборная Украины U-20 по хоккею со счетом 3:2 обыграла команду Эстонии в матче 3-го тура чемпионата мира в дивизионе 1B.В конце первого периода «сине-желтые» открыли счет в матче, но уже во второй 20-минутке эстонцам удалось забросить две шайбы и выйти вперед.Решающим в матче стал заключительный игровой отрезок, в котором украинцы реализовали два большинства – сначаласравнял счет, аза 32 секунды до сирены принес Украине победу.– Эстония U-20 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)– Ковальчук (Красножон, Сушков), 18:15.– Бурков, 23:23.– Туровский (Йоги, - больш.), 30:24.– Дахновский (Сибилевич, - больш.), 56:27.– Царьковский (больш.), 59:28.1. Украина – 9 очков/3 матча (12:4)2. Япония – 7/3 (14:9)3. Италия – 5/3 (9:10)4. Южная Корея – 3/3 (9:12)5. Польша – 2/3 (9:15)6. Эстония – 1/3 (6:9)