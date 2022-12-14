Сборная Украины U-20 одержала вторую победу кряду на МЧМ в дивизионе 1B
Сборная Украины U20 за 32 секунды до сирены вырвала победу у Эстонии на МЧМ
Победную шайбу забросил Даниил Царьковский
00:16
Фото: ФХУСборная Украины U-20 по хоккею со счетом 3:2 обыграла команду Эстонии в матче 3-го тура чемпионата мира в дивизионе 1B.
В конце первого периода «сине-желтые» открыли счет в матче, но уже во второй 20-минутке эстонцам удалось забросить две шайбы и выйти вперед.
Решающим в матче стал заключительный игровой отрезок, в котором украинцы реализовали два большинства – сначала Дахновский сравнял счет, а Царьковский за 32 секунды до сирены принес Украине победу.
Чемпионат мира по хоккею U-20. Дивизион 1B
Украина U-20 – Эстония U-20 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Шайбы: 1:0 – Ковальчук (Красножон, Сушков), 18:15. 1:1 – Бурков, 23:23. 1:2 – Туровский (Йоги, - больш.), 30:24. 2:2 – Дахновский (Сибилевич, - больш.), 56:27. 3:2 – Царьковский (больш.), 59:28.
Турнирная таблица:
1. Украина – 9 очков/3 матча (12:4)
2. Япония – 7/3 (14:9)
3. Италия – 5/3 (9:10)
4. Южная Корея – 3/3 (9:12)
5. Польша – 2/3 (9:15)
6. Эстония – 1/3 (6:9)
Комментарии 0