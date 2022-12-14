Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
11:40
TOTAL COMBAT
11:45
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Женщины. Добродий-Медуниверситет-ШВСМ - Прометей

Сборная Украины U20 за 32 секунды до сирены вырвала победу у Эстонии на МЧМ

Победную шайбу забросил Даниил Царьковский
Хоккей Сборная Украины
00:16
Сборная Украины U20 за 32 секунды до сирены вырвала победу у Эстонии на МЧМ
Фото: ФХУ
Сборная Украины U-20 по хоккею со счетом 3:2 обыграла команду Эстонии в матче 3-го тура чемпионата мира в дивизионе 1B.

В конце первого периода «сине-желтые» открыли счет в матче, но уже во второй 20-минутке эстонцам удалось забросить две шайбы и выйти вперед.

Решающим в матче стал заключительный игровой отрезок, в котором украинцы реализовали два большинства – сначала Дахновский сравнял счет, а Царьковский за 32 секунды до сирены принес Украине победу.

Чемпионат мира по хоккею U-20. Дивизион 1B

Украина U-20 – Эстония U-20 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Ковальчук (Красножон, Сушков), 18:15. 1:1 – Бурков, 23:23. 1:2 – Туровский (Йоги, - больш.), 30:24. 2:2 – Дахновский (Сибилевич, - больш.), 56:27. 3:2 – Царьковский (больш.), 59:28.

Турнирная таблица:

1. Украина – 9 очков/3 матча (12:4)

2. Япония – 7/3 (14:9)

3. Италия – 5/3 (9:10)

4. Южная Корея – 3/3 (9:12)

5. Польша – 2/3 (9:15)

6. Эстония – 1/3 (6:9)
Денис Седашов
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Хоккей

«Калгари» в серии буллитов дожал «Ванкувер», «Миннесота» разгромила «Детройт»
«Калгари» в серии буллитов дожал «Ванкувер», «Миннесота» разгромила «Детройт»
НХЛ
09:43
Сборная Украины U20 за 32 секунды до сирены вырвала победу у Эстонии на МЧМ
Сборная Украины U20 за 32 секунды до сирены вырвала победу у Эстонии на МЧМ
Сборная Украины
00:16
Определились полуфиналисты Лиги чемпионов – обладатель титула сложил полномочия
Определились полуфиналисты Лиги чемпионов – обладатель титула сложил полномочия
Лига чемпионов
14 декабря 12:07
«Вегас» в матче с 11 голами обыграл «Виннипег», «Эдмонтон» выиграл у «Нэшвилла»
«Вегас» в матче с 11 голами обыграл «Виннипег», «Эдмонтон» выиграл у «Нэшвилла»
НХЛ
14 декабря 09:25
Форвард «Калгари» силовым приемом отправил в глубокий нокаут соперника
Форвард «Калгари» силовым приемом отправил в глубокий нокаут соперника
НХЛ
13 декабря 16:36
ХЛЧ. «Таппара» – «Регле», «Цуг» – «Маунтфилд». Видео трансляция
ХЛЧ. «Таппара» – «Регле», «Цуг» – «Маунтфилд». Видео трансляция
Лига чемпионов
13 декабря 15:15
«Питтсбург» выиграл шестой матч подряд, «Эдмонтон» уступил «Миннесоте»
«Питтсбург» выиграл шестой матч подряд, «Эдмонтон» уступил «Миннесоте»
НХЛ
13 декабря 07:20
Сборная Украины U-20 одержала вторую победу кряду на МЧМ в дивизионе 1B
Сборная Украины U-20 одержала вторую победу кряду на МЧМ в дивизионе 1B
Сборная Украины
12 декабря 22:11
«Бостон» выиграл у «Вегаса», «Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес»
«Бостон» выиграл у «Вегаса», «Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес»
НХЛ
12 декабря 07:49
Все новости

Популярные новости

«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
«Будущий чемпион мира» рассказал, как Фьюри победит Усика
Бокс Профессиональный бокс
10 декабря 13:25
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Считаете, что для Фьюри бой с Чисорой было простым? Только посмотрите на синяки Тайсона после поединка
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 16:10
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
В команде Фьюри назвали бойца, у которого лучшие шансы в бою с Тайсоном
Бокс Профессиональный бокс
09 декабря 01:20
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Усик обратился к Фьюри, вспомнив о лишнем весе Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
08 декабря 19:15
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Лопес, побывав в нокдауне, решением судей выиграл бой у Мартина
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 07:51
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Непобежденный британский супертяжеловес признался в любви Усику
Бокс Профессиональный бокс
14 декабря 17:10
Все новости