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Семье голкипера «Коламбуса» болельщики желают смерти

Теперь супруга вратаря боится ходить с сыном на игры
Хоккей НХЛ
30 октября 15:58
Семье голкипера «Коламбуса» болельщики желают смерти
Элвис Мерзликин / Фото: coppernblue
Жена вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликина сообщила, что болельщики команды пишут ее мужу сообщения с угрозами, сообщает Yahoo Sports.

Прекратите буллинг, хватит тыкать в нас пальцами. Хватит надеяться, что случится что-то плохое, или желать кому-то смерти.


Также супруга добавила, что опасается ходить на домашние игры «Коламбуса», потому что угрозы начали поступать в адрес ее с Элвисом сына.

В текущем сезоне голкипер провел три матча, в которых отразил 86,3% бросков.

Легенда мирового хоккея просит, чтобы руснявых хоккеистов исключили из НХЛ.
Денис Седашов
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