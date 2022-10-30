«Вегас» обыграл «Анахайм», а «Каролина» и «Айлендерс» на двоих забросили восемь шайб
Семье голкипера «Коламбуса» болельщики желают смерти
Теперь супруга вратаря боится ходить с сыном на игры
Элвис Мерзликин / Фото: coppernblueЖена вратаря «Коламбуса» Элвиса Мерзликина сообщила, что болельщики команды пишут ее мужу сообщения с угрозами, сообщает Yahoo Sports.
Прекратите буллинг, хватит тыкать в нас пальцами. Хватит надеяться, что случится что-то плохое, или желать кому-то смерти.
Также супруга добавила, что опасается ходить на домашние игры «Коламбуса», потому что угрозы начали поступать в адрес ее с Элвисом сына.
В текущем сезоне голкипер провел три матча, в которых отразил 86,3% бросков.
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