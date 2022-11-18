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«Сент-Луис» в серии буллитов одолел «Вашингтон», «Детройт» забросил 7 шайб в ворота «Сан-Хосе»

«Бостон» разгромил «Филадельфию»
Хоккей НХЛ
18 ноября 09:21
«Сент-Луис» в серии буллитов одолел «Вашингтон», «Детройт» забросил 7 шайб в ворота «Сан-Хосе»
«Сан-Хосе» – «Детройт» / Фото - wingingitinmotown
НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Филадельфия» 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

«Каролина» – «Колорадо» 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

«Коламбус» – «Монреаль» 6:4 (2:0, 0:2, 4:2)




«Флорида» – «Даллас» 4:6 (0:4, 3:1, 1:1)

«Тампа-Бэй» – «Калгари» 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

«Торонто» – «Нью-Джерси» 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

«Миннесота» – «Питтсбург» 4:6 (0:2, 2:1, 2:3)




«Нэшвилл» – «Айлендерс» 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

«Сент-Луис» – «Вашингтон» 5:4 (3:0, 1:2, 0:2, 0:0, по буллитам – 2:1)

«Виннипег» – «Анахайм» 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

«Сиэтл» – «Рейнджерс» 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

«Вегас» – «Аризона» 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

«Сан-Хосе» – «Детройт» 4:7 (2:1, 0:2, 2:4)


Владимир Кириченко
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Теги

Регулярный чемпионат (НХЛ)

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