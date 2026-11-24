Владимир Кириченко

Хоккейный клуб Сокол сообщил о смерти бывшего наставника мужской сборной Украины по хоккею Александра Сеуканда.

Ему было 75 лет. Причина смерти не сообщается.

В то же время на странице «Хоккейного Сообщества Украины» указано, что Сеуканд умер 21 октября.

Он работал со сборной Украины с 1999 до 2009 года, с перерывом в 2007 году. До 2003 года он был старшим тренером команды, а после возглавил сборную.

Сеуканд работал главным тренером Сокола с 1994 до 2011 года, с которым стал 11-кратным чемпионом Украины.

Также он возглавлял Компаньон-Нафтогаз, с которым выиграл чемпионат Украины в 2014 году, Дженералз, харьковское Динамо и Мариуполь.

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