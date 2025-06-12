Владимир Кириченко

Вицепрезидент НХЛ Билл Дэйли для российских СМИ высказался относительно недопуска сборной России по хоккею на Олимпийские игры-2026 в Милане.

Как вы знаете, сборная России по хоккею не будет допущена к участию в Олимпиаде-2026. Как вы считаете, плохо для хоккея, что Ови, Куч и другие не сыграют на турнире?

«Прискорбно, что нашим российским игрокам не будет возможности принять участие в Олимпиаде».

Напомним, зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина-д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года.