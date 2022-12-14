«Бостон» выиграл у «Вегаса», «Коламбус» обыграл «Лос-Анджелес»
«Вегас» в матче с 11 голами обыграл «Виннипег», «Эдмонтон» выиграл у «Нэшвилла»
«Детройт» дома уступил «Каролине», «Тампа» разбила «Сиэтл»
Фото: USA TODAY Sports
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Каролина» 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
«Торонто» – «Анахайм» 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
«Тампа-Бэй» – «Сиэтл» 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
«Нью-Джерси» – «Даллас» 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
«Флорида» – «Коламбус» 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
«Баффало» – «Лос-Анджелес» 6:0 (0:0, 0:0, 6:0)
«Бостон» – «Айлендерс» 4:3 ПБ (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
«Виннипег» – «Вегас» 5:6 (1:2, 2:1, 2:3)
«Нэшвилл» – «Эдмонтон» 3:6 (1:3, 2:2, 0:1)
«Чикаго» – «Вашингтон» 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)
«Колорадо» – «Филадельфия» 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
«Сан-Хосе» – «Аризона» 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
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