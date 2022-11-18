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Вратаря «Далласа» увезли на носилках в матче с «Флоридой»
Страж ворот сделал неудачно сейв
Скотт Уэджвуд / Фото: TwitterВратарь «Далласа» Скотт Уэджвуд не смог доиграть матч до конца. Голкипера увезли со льда на носилках в игре с «Флоридой» (6:4).
Уэджвуд получил повреждение во втором периоде, когда отразил бросок форварда «Флориды» Антона Лунделля, а затем среагировал на добивание. Однако после второго сейва Уэджвуд схватился за спину. Врачи увезли вратаря на носилках.
За 34:05 он отразил 21 бросок из 23.
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