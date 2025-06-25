Киевская любительская хоккейная лига (КЛХЛ) объявила о проведении официального закрытия сезона 24/25, которое состоится 5 июля на арене «Атек» в Киеве. Генеральным партнером мероприятия стала страховая компания VUSO.

Это закрытие сезона КЛХЛ выходит за пределы традиционной церемонии награждения и превращается в большой праздник хоккея.

В программе мероприятия:

Официальное награждение победителей и призеров сезона

Соревнования по мастерству среди звезд лиги

Шоу-программа с ведущим и музыкальным сопровождением

Фуд-корт с блюдами и напитками

Детская зона с развлечениями для самых маленьких гостей

Конкурсы, подарки и приятные сюрпризы для посетителей

КЛХЛ и генеральный спонсор мероприятия, страховая компания VUSO, объединяют усилия, чтобы создать современный формат, соответствующий ожиданиям как спортивного сообщества, так и всех любителей активного отдыха.

Дата: 5 июля 2025 года (суббота)

Место проведения: Арена «Атек», г. Киев

Открытие фуд-корта и детской зоны в 15:00

Начало официальной части в 16:00

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

О КЛХЛ:

Киевская любительская хоккейная лига — одна из крупнейших любительских хоккейных объединений Украины, объединяющая сотни игроков, десятки команд и верных болельщиков. КЛХЛ — это про любовь к хоккею, честную игру и настоящую командную поддержку.

О VUSO:

Страховая компания VUSO — один из лидеров украинского страхового рынка с более чем 20-летним опытом. Компания поддерживает спортивные инициативы, развитие культуры здорового образа жизни и активно участвует в социальных проектах.