Закрытие сезона КАХЛ 24/25: главное событие любительского хоккея
около 1 часа назад
Киевская любительская хоккейная лига (КЛХЛ) объявила о проведении официального закрытия сезона 24/25, которое состоится 5 июля на арене «Атек» в Киеве. Генеральным партнером мероприятия стала страховая компания VUSO.
Это закрытие сезона КЛХЛ выходит за пределы традиционной церемонии награждения и превращается в большой праздник хоккея.
В программе мероприятия:
- Официальное награждение победителей и призеров сезона
- Соревнования по мастерству среди звезд лиги
- Шоу-программа с ведущим и музыкальным сопровождением
- Фуд-корт с блюдами и напитками
- Детская зона с развлечениями для самых маленьких гостей
- Конкурсы, подарки и приятные сюрпризы для посетителей
КЛХЛ и генеральный спонсор мероприятия, страховая компания VUSO, объединяют усилия, чтобы создать современный формат, соответствующий ожиданиям как спортивного сообщества, так и всех любителей активного отдыха.
Дата: 5 июля 2025 года (суббота)
Место проведения: Арена «Атек», г. Киев
Открытие фуд-корта и детской зоны в 15:00
Начало официальной части в 16:00
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
О КЛХЛ:
Киевская любительская хоккейная лига — одна из крупнейших любительских хоккейных объединений Украины, объединяющая сотни игроков, десятки команд и верных болельщиков. КЛХЛ — это про любовь к хоккею, честную игру и настоящую командную поддержку.
О VUSO:
Страховая компания VUSO — один из лидеров украинского страхового рынка с более чем 20-летним опытом. Компания поддерживает спортивные инициативы, развитие культуры здорового образа жизни и активно участвует в социальных проектах.
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