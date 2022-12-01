Защитник «Питтсбурга» перенес уже не первый инсульт за карьеру

Крис Летанг вскоре вновь вернется на лед

Крис Летанг / Фото - pensburgh.com

Защитник «Питтсбург Пингвинз»во второй раз за свою профессиональную карьеру перенес инсульт.28 ноября после тренировки Летанг почувствовал мигрень и позвонил главному врачу команды, тот, в свою очередь, направил хоккеиста в больницу.Отмечается, что 35-летний канадец не чувствует каких-либо долговременных эффектов инсульта и продолжит проходить обследования в течение следующей недели.Его состояние не считается опасным для продолжения карьеры. Об этом сообщаетлиги.Напомним, в 2014 году защитник пропустил больше двух месяцев из-за инсульта. Тогда обследование показало, что он родился с небольшим отверстием в стенке сердца.Летанг является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В текущем сезоне НХЛ он провел 21 матч и набрал 12 (1+11) очков.