Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Сейчас в эфире
22:00
live
Информационный марафон
21:50
Текбол. Чемпионат мира. Германия

Защитник «Питтсбурга» перенес уже не первый инсульт за карьеру

Крис Летанг вскоре вновь вернется на лед
Хоккей НХЛ
01 декабря 13:35
Защитник «Питтсбурга» перенес уже не первый инсульт за карьеру
Крис Летанг / Фото - pensburgh.com
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг во второй раз за свою профессиональную карьеру перенес инсульт.

28 ноября после тренировки Летанг почувствовал мигрень и позвонил главному врачу команды Дрхармешу Вьясу, тот, в свою очередь, направил хоккеиста в больницу.

Отмечается, что 35-летний канадец не чувствует каких-либо долговременных эффектов инсульта и продолжит проходить обследования в течение следующей недели.

Его состояние не считается опасным для продолжения карьеры. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, в 2014 году защитник пропустил больше двух месяцев из-за инсульта. Тогда обследование показало, что он родился с небольшим отверстием в стенке сердца. 

Летанг является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В текущем сезоне НХЛ он провел 21 матч и набрал 12 (1+11) очков.

Результаты игрового дня НХЛ.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Питтсбург Пингвинс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

X-Video:

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Коламбус» обыграл «Флориду», «Питтсбург» в гостях вырвал победу у «Чикаго»
«Коламбус» обыграл «Флориду», «Питтсбург» в гостях вырвал победу у «Чикаго»
Хоккей НХЛ
21 ноября 07:15
Макдэвид в овертайме принес победу «Эдмонтону» над «Вегасом», «Питтсбург» обыграл «Виннипег»
Макдэвид в овертайме принес победу «Эдмонтону» над «Вегасом», «Питтсбург» обыграл «Виннипег»
Хоккей НХЛ
20 ноября 09:38
«Тампа-Бэй» выиграла у «Далласа», «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Вегас»
«Тампа-Бэй» выиграла у «Далласа», «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Вегас»
Хоккей НХЛ
16 ноября 09:25
«Питтсбург» прервал серию из семи поражений кряду, а «Флорида» в сухую обыграла «Каролину»
«Питтсбург» прервал серию из семи поражений кряду, а «Флорида» в сухую обыграла «Каролину»
Хоккей НХЛ
10 ноября 08:27
«Даллас» обыграл «Эдмонтон», «Питтсбург» проиграл 7-й матч кряду
«Даллас» обыграл «Эдмонтон», «Питтсбург» проиграл 7-й матч кряду
Хоккей НХЛ
06 ноября 08:37
«Баффало» нанесло «Питтсбургу» шестое поражение подряд
«Баффало» нанесло «Питтсбургу» шестое поражение подряд
Хоккей НХЛ
03 ноября 07:45

Новости: Хоккей

«Нэшвилл» разгромил «Айлендерс», «Рейнджерс» минимально проиграли «Оттаве»
«Нэшвилл» разгромил «Айлендерс», «Рейнджерс» минимально проиграли «Оттаве»
НХЛ
07:41
«Колорадо» забросил 6 шайб в ворота «Баффало», «Даллас» всухую уничтожил «Анахайм»
«Колорадо» забросил 6 шайб в ворота «Баффало», «Даллас» всухую уничтожил «Анахайм»
НХЛ
02 декабря 09:04
Защитник «Питтсбурга» перенес уже не первый инсульт за карьеру
Защитник «Питтсбурга» перенес уже не первый инсульт за карьеру
НХЛ
01 декабря 13:35
«Эдмонтон» обыграл «Чикаго», «Оттава» уступила «Рейнджерс»
«Эдмонтон» обыграл «Чикаго», «Оттава» уступила «Рейнджерс»
НХЛ
01 декабря 09:45
«Бостон» обыграл «Тампу», «Питтсбург» уступил «Каролине»
«Бостон» обыграл «Тампу», «Питтсбург» уступил «Каролине»
НХЛ
30 ноября 08:34
Нечеловеческая жестокость! Хоккеист коньком избил соперника
Нечеловеческая жестокость! Хоккеист коньком избил соперника
Хоккей в мире
29 ноября 16:46
«Тампа» и «Баффало» на двоих забросили 11 шайб, «Рейнджерс не смогли выиграть у «Нью-Джерси»
«Тампа» и «Баффало» на двоих забросили 11 шайб, «Рейнджерс не смогли выиграть у «Нью-Джерси»
НХЛ
29 ноября 08:23
«Виннипег» разгромил «Чикаго», «Сиэтл» отыгрался с 2:4 в матче с «Анахаймом»
«Виннипег» разгромил «Чикаго», «Сиэтл» отыгрался с 2:4 в матче с «Анахаймом»
НХЛ
28 ноября 09:20
«Эдмонтон» выиграл у «Рейнджерс», проигрывая перед 3-м периодом 0:3, «Торонто» победил «Питтсбург»
«Эдмонтон» выиграл у «Рейнджерс», проигрывая перед 3-м периодом 0:3, «Торонто» победил «Питтсбург»
НХЛ
27 ноября 08:57
Все новости

Популярные новости

Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Источник: Украинцев лишат света ради залога за генерального секретаря УАФ
Футбол Сборная Украины
29 ноября 02:21
23
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
«Это меня убило». Джошуа рассказал, кого будет поддерживать в поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 ноября 15:27
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
«Помолился с ФСБшниками?». Ломаченко окончательно похоронил свою репутацию для украинских фанатов
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:28
4
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Камбосос сделал прогноз на бой Ломаченко – Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 23:39
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Ломаченко опубликовал фото из Киево-Печерской Лавры
Бокс Профессиональный бокс
02 декабря 23:07
1
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Диллиан Уайт назвал главного обманщика не только в боксе, но и в мировом спорте
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 15:33
Все новости