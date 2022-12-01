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Защитник «Питтсбурга» перенес уже не первый инсульт за карьеру
Крис Летанг вскоре вновь вернется на лед
Крис Летанг / Фото - pensburgh.comЗащитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг во второй раз за свою профессиональную карьеру перенес инсульт.
28 ноября после тренировки Летанг почувствовал мигрень и позвонил главному врачу команды Дрхармешу Вьясу, тот, в свою очередь, направил хоккеиста в больницу.
Отмечается, что 35-летний канадец не чувствует каких-либо долговременных эффектов инсульта и продолжит проходить обследования в течение следующей недели.
Его состояние не считается опасным для продолжения карьеры. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Напомним, в 2014 году защитник пропустил больше двух месяцев из-за инсульта. Тогда обследование показало, что он родился с небольшим отверстием в стенке сердца.
Летанг является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). В текущем сезоне НХЛ он провел 21 матч и набрал 12 (1+11) очков.
Результаты игрового дня НХЛ.
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