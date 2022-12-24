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Жуткое зрелище! Шайба попала в лицо защитнику «Вашингтона»
Джон Карлсон был госпитализирован в больницу
Джон Карлсон / Фото: NHLВ матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» защитник «Вашингтона» Джон Карлсон не смог завершить встречу.
В начале третьего периода произошел жуткий эпизод. После броска Брендена Диллона шайба попала в лицо Карлсону, защитник «Кэпиталз» сразу упал на лед.
Судьи на несколько минут были вынуждены остановить игру, чтобы оказать медицинскую помощь игроку и отчистить лед от крови.
После матча главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт заявил, что Джон находится в больнице, а его здоровью ничего не угрожает.
John Carlson takes a slapshot to the face. Ouch— Everything Hockey (@EHClothing) December 24, 2022
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Игра завершилась победой «Вашингтона» 4:1.