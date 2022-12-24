Жуткое зрелище! Шайба попала в лицо защитнику «Вашингтона»

Джон Карлсон был госпитализирован в больницу

Джон Карлсон / Фото: NHL

John Carlson takes a slapshot to the face. Ouch



pic.twitter.com/uUTlhnMMvv — Everything Hockey (@EHClothing) December 24, 2022

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» защитник «Вашингтона»не смог завершить встречу.В начале третьего периода произошел жуткий эпизод. После броскашайба попала в лицо Карлсону, защитник «Кэпиталз» сразу упал на лед.Судьи на несколько минут были вынуждены остановить игру, чтобы оказать медицинскую помощь игроку и отчистить лед от крови.После матча главный тренер «Вашингтона»заявил, что Джон находится в больнице, а его здоровью ничего не угрожает.Игра завершилась победой «Вашингтона» 4:1.