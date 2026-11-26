Двадцать шесть медалей — с таким результатом участники украинской сборной по дзюдо выступили на соревнованиях Panamerican Open/Cup и Quebec Open в Монреале. Международные турниры стали частью программы пребывания команды в Канаде, организованной с участием проекта Olympic Dreams и канадских партнеров.

К ответственным международным стартам участники украинской сборной по дзюдо готовились в безопасных условиях вместе с сильной канадской командой. Дебют на турнирах в Канаде оказался успешным.

16 ноября спортивные результаты и дальнейшее сотрудничество обсудили во время украинско-канадской спортивно-дипломатической встречи в Монреале. Мероприятие объединило Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде Андрея Плахотнюка, парламентскую секретаршу премьер-министра Канады, депутатку Палаты общин Рейчел Бендаян, участников сборной по дзюдо Украины и партнеров команды. Организаторы и спортсмены поблагодарили канадских друзей за гостеприимство, заботу и поддержку.

Инициатор и меценат проекта Olympic Dreams Анатолий Бойко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде Андрей Плахотнюк

«Когда мы начали Olympic Dreams в 2022 году, наша миссия была проста: не позволить войне отобрать мечты у украинских спортсменов. Сегодня за плечами проекта — 42 международных лагеря в 17 странах. А 26 медалей в Монреале — еще одно подтверждение того, что наши спортсмены способны бороться и побеждать даже в самые сложные времена. Благодарен канадским партнёрам: вы дали команде значительно больше, чем условия для тренировок и соревнований, — уверенность и ощущение, что они не одни. Вместе мы создаем возможности для следующего поколения чемпионов Украины», — подчеркнул Анатолий Бойко, инициатор и меценат проекта Olympic Dreams.

Пребывание команды обеспечили совместными усилиями Judo Canada, спортивный центр «Иппон» (Sport Centre Ippon), канадский тренер украинского происхождения Владимир Семирозум, меценат Джордж Гантчефф, а также проект Olympic Dreams Благотворительного фонда «Майбутнє – дітям» и его меценат Анатолий Бойко. Поездка состоялась при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины и Федерации дзюдо Украины.

Во время торжественной части встречи в дар Правительству и народу Канады передали экземпляр «Кобзаря» Тараса Шевченко, подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот подарок стал знаком украинско-канадской дружбы и благодарности за поддержку Украины. Книга будет храниться в картинной галерее, где состоялась встреча.

Поддержку команда ощущала и в месте тренировок: спортивный зал расположен в комплексе Les Dominicains de Saint-Albert, доминиканская община которого ежедневно молится за Украину.

Фото: Nicholas Raymond