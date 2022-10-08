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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Белодед не смогла побороться за медаль ЧМ-2022 в Ташкенте

Титулованная украинка проиграла в утешительной схватке
Дзюдо
08 октября 15:21
Белодед не смогла побороться за медаль ЧМ-2022 в Ташкенте
Дарья Белодед / Фото - judoinside.com
Бронзовая призерша Токио-2020, украинская дзюдоистка Дарья Белодед заняла 7-е место на чемпионате мира-2022 по дзюдо в Ташкенте (Узбекистан).

В утешительной схватке в весовой категории до 57 кг Дарья проиграла монголке Энхрилен Лхагватому.

Отметим, что в 1/4 финала титулованная украинка уступила Рафаэле Силве, а перед этим выиграла боснийку Александру Самарджич и серебряную призершу Токио-2020 Сару-Леони Сизик из Франции.

На ЧЕ-2022, в этом же весе, Дарья вылетела после второго раунда турнира.

Напомним, чемпионат мира по дзюдо завершится 13 октября.

Накануне главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва поделился мнением по поводу перехода Белодед в категорию до 57 кг. До этого Дарья боролась в весе до 48 кг.
Владимир Кириченко
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Теги

Дарья Белодед Сборная Украины (дзюдо)

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