Олег Гончар

На Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ), который проходит в Скопье (Северная Македония), украинские дзюдоисты выиграли две награды.

Илария Цуркан в весовой категории до 63 кг выступила безупречно, не потерпев ни одного поражения на пути к финалу. В решающем поединке она одолела представительницу Турции, завоевав золотую медаль и став чемпионкой ЕЮОФ.

Михаил Солянник в категории до 81 кг в напряженной полуфинальной схватке победил соперника из Грузии. В финале украинец уступил литовскому дзюдоисту и поэтому радовался серебру.

Эти медали стали частью общего достижения сборной Украины на ЕЮОФ-2025, которая на данный момент насчитывает восемь наград: три золотые, три серебряные и две бронзовые.