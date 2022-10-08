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Дуброва: «Белодед не хватило мастерства. Ей нужно немного менять тактику и стиль»

Наставник сборной Украины – о выступлении титулованной дзюдоистки в Ташкенте
Дзюдо
08 октября 20:30
Дуброва: «Белодед не хватило мастерства. Ей нужно немного менять тактику и стиль»
Виталий Дуброва / Фото - Facebook
Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва прокомментировал выступление бронзовой призерши Токио-2020 Дарьи Белодед на ЧМ-2022 в Ташкенте (Узбекистан).

«Во-первых, Белодед не хватило мастерства, если она проиграла. Но перед этим у нее была тяжелая схватка против серебряного призера Олимпиады, француженки Сары-Леони Сизик. Дарья победила в дополнительное время, много сил потратила. Не сумела восстановить их, потому что не слишком большой перерыв был между схватками. Плюс, Рафаэла Силва очень хорошо построила ход противостояния, и по замечаниям Даша, к сожалению, проиграла».


«Также мне кажется, ей пока не хватает опыта выступлений в этой весовой категории. А ведь новые соперницы, не всех она знает, не со всеми боролась. Немного нужно менять тактику и стиль. Ведь весовые категории до 48 кг и 57 кг отличаются между собой. Но вообще Даша показала неплохую борьбу. На самом деле она была близка к медали, если бы победила Силву».


Напомним, Дарья на ЧМ заняла 7-е место, в утешительной схватке в весовой категории до 57 кг она проиграла монголке Энхрилен Лхагватому.
Источник: suspilne.media Владимир Кириченко
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Теги

Виталий Дуброва Сборная Украины (дзюдо) Дарья Белодед

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