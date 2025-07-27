Олег Гончар

Украинский дзюдоист Антон Савицкий завоевал золотую медаль на этапе Грендслема в Улан-Баторе (Монголия) в весовой категории до 100 кг.

Соревнования в Монголии стали первым Грендслемом после чемпионата мира, который украинская сборная пропустила из-за участия белорусов под национальным флагом.

Савицкий прошел турнир без поражений: победил таджика Мушина Малаева, шведа Карла Баазе, а в полуфинале, проигрывая бахрейнцу Саиду Садрудинову, сумел выполнить бросок на иппон. В финале он досрочно победил венгра Жомбора Вега со счетом 10:0.

Это уже третье "золото" Савицкого на турнирах под эгидой IJF — после побед в Загребе и на Грендслеме в Грузии. В 2025 году он остается единственным украинцем, которому удалось выиграть этап Грендслема.

Напомним, ранее украинские дзюдоисты завоевали три медали на Открытом кубке Европы в Таллине.