Украинские дзюдоисты завоевали три медали на Открытом кубке Европы в Таллине
Свидрак стал чемпионом, а Неботов и Давидчук добавили в копилку Украины две бронзы
около 1 часа назад
Сборная Украины успешно выступила на Tallin European Open 2025 – Открытом Кубке Европы по дзюдо среди взрослых, который состоялся в столице Эстонии. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 34 стран мира.
Наши спортсмены завоевали три награды:
Золото в весовой категории до 81 кг завоевал Михаил Свидрак
Бронзовые медали завоевали Сергей Неботов (–73 кг) и Ярослав Давидчук (–100 кг)
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