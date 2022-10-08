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Футзал. Чемпионат мира 2024. Мужчины. Квалификация. Украина - Косово

Ядов: «Не смог настроиться на утешительную схватку на ЧМ-2022 и проиграл»

Чемпион Европы-2022 – о своем результате на турнире в Ташкенте
Дзюдо
08 октября 18:49
Ядов: «Не смог настроиться на утешительную схватку на ЧМ-2022 и проиграл»
Богдан Ядов / Фото - Facebook
Чемпион Европы-2022, украинский дзюдоист Богдан Ядов прокомментировал свое выступление на ЧМ-2022 в Ташкенте (Узбекистан) в весовой категории до 66 кг.

«Опечаленный сейчас, трудно что-то комментировать. На самом деле соревновательный день начался хорошо, но первые три схватки были очень тяжелыми. Все завершились в дополнительное время, а последнюю я проиграл представителю Молдовы Денису Виеру».


«Неправильно говорить на чемпионате мира: «Не смог настроиться». Но, вероятно, так и было. Не смог настроиться на утешительную схватку и проиграл. Вообще я рассчитывал пройти дальше. До этого я проигрывал этому молдавскому дзюдоисту, но в этот раз был уверен, что смогу победить».


«Схватка началась хорошо для меня: несколько раз чуть не бросил его, ему дали два замечания. Однако так и не смог завершить схватку в свою пользу. После этого я очень сильно устал, потому что и до молдаванина были очень тяжелых два поединка».


Напомним, бронзовая призерша Токио-2020, украинская дзюдоистка Дарья Белодед заняла 7-е место на чемпионате мира-2022.

Источник: suspilne.media Владимир Кириченко
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Теги

Богдан Ядов Сборная Украины (дзюдо)

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