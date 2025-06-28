Владимир Кириченко

Заслуженного тренера России по дзюдо Григория Давидова задержали в Тюмени по подозрению в сексуальных домогательствах к 13-летней воспитаннице. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, тренер приставал к девочке в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо», основателем которого он является. Давидов рассказывал о сексе, предлагал выпить алкогольные напитки и пытался дать денег. Семиклассница рассказала обо всём родителям.

Давидов – мастер спорта по дзюдо. Он более 20 лет тренировал детей, является отцом трёх дочерей. В данный момент мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Напомним, сборная Украины бойкотировала чемпионат мира-2025 по дзюдо.