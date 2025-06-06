Кейшон Дэвис потерял чемпионский пояс, который выиграл у Беринчика
Чемпион WBO не уложился в вес, поэтому пояс достанется только сопернику в случае победы
около 4 часов назад
Кейшон Дэвис
Чемпион WBO в легком весе Кейшон Дэвис (13-0, 9 КО) провалил взвешивание перед дебютной защитой титула против доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО), сообщило ESPN.
Бой состоится в ночь на 8 июня.
Дэвис показал на весах 63,1 кг, тогда как Де Лос Сантос уложился в норму — 61,08 кг.
Из-за проваленного взвешивания WBO лишит Дэвиса титула, и пояс будет стоять на кону только для претендента. Если Де Лос Сантос выиграет, он станет новым чемпионом, а в случае победы Дэвиса титул останется вакантным.
26-летний американец завоевал пояс в феврале 2025 года, нокаутировав в четвертом раунде украинца Дениса Беринчика.
Поделиться