B8 вышли во вторую стадию Major 2025 без поражений

Олег Гончар

В Остине, Техас, состоится BLAST.tv Austin Major 2025, первый CS2 Major года, который пройдет в Техасе с 3 по 22 июня. Украинская команда B8 одержала уверенную победу над Wildcard (2:1) на первой стадии и вышла во вторую стадию с идеальным счетом 3-0, став одной из главных сенсаций турнира.

Матч B8 против Wildcard завершился со счетом 2:1 (14:16 на Train, 13:6 на Dust 2, 13:2 на Inferno).

Состав B8: headtr1ck, kensizor, esenthial, npl, alex666.

Турнир состоит из трех групповых этапов в швейцарском формате (bo1 и bo3 матчи) и плей-офф (bo3). На первой стадии 16 команд из региональных квалификаций борются за 8 мест во второй стадии, которая стартует 7 июня.

Еще одна украинская команда, Natus Vincere, начнет выступления с третьей стадии, которая начнется 12 июня.