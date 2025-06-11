3 июня в Остине, штат Техас, стартовал BLAST.tv Austin Major 2025 — первый мейджор по Counter-Strike 2 в США за последние семь лет. В этом году турнир собрал 32 сильнейшие команды мира, включая украинцев B8, которые поборются за $1 250 000 призовых. На FAVBET для болельщиков уже доступна линия в разделе «Киберспорт» и «Топ событий».

В этом году мейджор ввел новый трехуровневый формат. Первая стадия проходит в формате швейцарской системы, где 16 команд борются за 8 путевок в следующий этап. Вторая стадия (7–10 июня) объединяет победителей предыдущего раунда с восемью командами, получившими прямые приглашения. В третьей стадии (12–15 июня) их уже будут ждать топ-гранды сцены. Наконец, сильнейшая восьмерка будет соревноваться в плей-офф, который продлится с 19 по 22 июня в легендарном Moody Center.

В центре внимания украинских болельщиков — B8, которые уже прошли первую стадию и шаг за шагом продвигаются к основной части турнира.

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Киберспорт — это уже давно не нишевая тенденция, а полноценное спортивное движение. И FAVBET остается рядом с фанатами на каждом этапе: от локальных матчей до мейджоров мирового уровня. В июне все дороги ведут в Остин. И если вы еще не выбрали, за кого болеть — возможно, самое время поддержать B8.

BLAST.tv Austin Major 2025 продолжается до 22 июня. Впереди много сюрпризов, клачи и, возможно, новая история украинского киберспорта.

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