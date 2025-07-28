Киберкоманда TNL сдержала обещание и передала войскам призовые за турнир со спонсором из РФ
Средства направили на нужды ГУР
около 9 часов назад
Организация TNL совместно с Благотворительным фондом молодежной инициативы «Надія» поддержали Главное управление разведки (ГУР) Украины.
На этот раз волонтеры присоединились к закупке важного оборудования для украинских защитников.
Среди переданного — ребы с иммерсивной системой охлаждения, бесперебойники, терминалы Starlink, дроны Mavic и другие необходимые вещи.
Эта помощь направлена на усиление технических возможностей разведки в условиях войны.
В TNL поблагодарили всех защитников Украины, подчеркнув важность совместных усилий в поддержке армии.
TNL должны были передать ГУР продукции на $38,500, которые TNL выиграли на спонсируемом россиянами турнире The Proving Grounds Season 1.