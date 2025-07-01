Favbet Team появилась в мае 2024-го. За год существования команда превратилась из амбициозного проекта в полноценную организацию с уникальным стилем, узнаваемым контентом и убедительной игрой.

Киберспорт во время войны: сложный старт и вызовы

Создавать профессиональную инфраструктуру во время массовых отключений света означало работать на грани. Первый буткемп проходил в условиях, далеких от стандартов: с генераторами и звуками сирен на фоне.

«Самым сложным был сам старт, то есть запуск организации, но первые месяцы нас сплотили. Мы четко поняли, что легко не будет, но мы здесь вместе — и команда, и организация», - комментирует спортивный директор FAVBET Team Богдан Рехтета.

Скоро после запуска Favbet Team стала частью нового поколения украинских тегов вместе с Passion UA, KONO.ecf, TNL, Leo, которые не просто выживают, а формируют лицо сцены.

Как формируется состав

Favbet Team ориентируется не только на статистику или позиционный скилл, но и на жизненные принципы: отсутствие связей с страной-агрессором, готовность приезжать на буткемпы, общее видение будущего.

Процесс подписания всегда начинается с коммуникации, когда команда открыто озвучивает свои цели, узнает о мотивации игрока и уже тогда принимает решение.

Команда как экосистема

Favbet Team — это система, где каждый имеет свою роль. В ростере опытный Вondik, харизматичный j3kie, молодые таланты Smash и t3ns1on, а также Marix из Люксембурга с украинскими корнями. Рядом тренер crush и медиа-команда во главе с Loran, который превратил YouTube Favbet Team в полноценный центр контента.

Работа с игроками базируется на индивидуальном подходе. Ветераны добавляют стабильности, а молодые — драйва.

Психология и взаимопонимание

Эмоции — часть игры, и конфликты в коллективе неизбежны. Однако в Favbet Team действует простое правило: никогда не оставаться наедине с проблемой.



«Иногда горячий спор приносит больше пользы, чем холодный разговор. Потому что эмоции — это хороший показатель того, насколько ты переживаешь за результат», - говорит Богдан Рехтета.



После каждого матча спортивный директор приходит к игрокам, чтобы поддержать, разрядить атмосферу или просто быть рядом. Это создаёт доверие, которое трансформируется в уверенность на сервере.

Ключевой вызов — украинская идентичность

Главная задача для всей сцены — популяризировать украинскую культуру и принципиальную позицию в глобальном киберспорте (отказ от участия в турнирах с россиянами и игры против команд с страны-агрессора).



Также, как отметил Богдан Рехтета, команда активно инвестирует в молодёжь, развивает стримеров, создаёт локальный контент.

Буткемп как ритуал

Самым ярким событием года для команды стал зимний буткемп. Месяц под одной крышей — это шанс построить химию, которой не достигнешь онлайн.

«Это всегда особенное время. Мы живём вместе месяц, тренируемся, играем, общаемся. Становимся ближе. Становимся командой.

Это очень важный период, потому как в кіберспорті така близька комунікація, на жаль, трапляється рідко», - ділиться Богдан Рехтета.

У липні Favbet Team готує новий буткемп з відкритими дверима для журналістів і інфлюенсерів.

Favbet Team — це про гру заради ідеї, команду заради майбутнього та силу, яка народжується там, де складно. І поки одні лише говорять про розвиток, ці хлопці вже створюють український кіберспорт нового покоління.

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