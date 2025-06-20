Олег Гончар

19 июня в Остине (Техас) состоялись четвертьфиналы BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2. Матчи проходили в формате best-of-3.

В первом четвертьфинале российская команда Team Spirit проиграла немецкой MOUZ со счетом 1:2. На карте Mirage Spirit победили в напряженной борьбе (25-21), но MOUZ ответили победами на Dust 2 (13-9) и Nuke (13-10). Отметим, что Spirit являются победителями последнего мейджора.

MOUZ в полуфинале сыграют с победителем матча украинских NAVI и французской Vitality.

В другом матче бразильское дерби между FURIA и paiN Gaming завершилось неожиданным результатом. FURIA уверенно начала на Nuke (13-5), но paiN отыгрались на Anubis (13-8) и вырвали победу на Inferno (16-12), завершив серию со счетом 2:1. Это поражение стало сенсацией, так как FURIA считались фаворитами после группового этапа.